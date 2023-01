Il principe Harry rivela i suoi sentimenti per Kate Middleton: incastrato dal linguaggio del corpo

Alcuni esperti di linguaggio del corpo hanno analizzato la postura del principe Harry durante l'intervista rilasciata in esclusiva a Tom Bradby per ITV. Secondo Judi James, il principe ha così rivelato i suoi reali sentimenti verso la cognata Kate Middleton. Harry ha spiegato che tra sua moglie Meghan Markle e la principessa del Galles c'era stata tensione fin dal principio, dovuta al passato di attrice di Meghan. L'esperta di linguaggio del corpo ha dichiarato al Mirror che mentre Harry parlava, «ha usato segnali contrastanti che facevano sembrare molte delle sue emozioni ancora piuttosto crude [...] I suoi gesti e il modo in cui si allontanava da alcuni argomenti più difficili o usava affermazioni non specifiche suggerivano rabbia, risentimento e rettitudine».

