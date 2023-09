Il principe William ha seguito il manuale della principessa Diana: cosa rivela l'esperto reale

Durante il suo recente viaggio a New York City, il principe William è stato elogiato per aver seguito l'esempio della principessa Diana. Secondo il redattore generale del Daily Mail, infatti, William ha seguito il «manuale della principessa Diana», cercando di connettersi con la gente comune durante la sua visita negli Stati Uniti, proprio come faceva sua madre. Il viaggio del principe è stato considerato un successo in parte perché è stato condotto da solo, senza la presenza della principessa Kate. Questo ha permesso a William di concentrarsi di più su se stesso. In generale, gli esperti sostengono che, nonostante alcune imperfezioni, il principe William stia crescendo nel suo ruolo cercando di fare una buona impressione anche con figure di spicco, sebbene possa ancora migliorare la sua fluidità in certi incontri, a differenza di suo padre Carlo, che era noto per la sua abilità in questo campo.

