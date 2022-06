«Imperatore del Giappone», il primo manga de L'ippocampo sulla storia dell'imperatore Hirohito

L’ippocampo entra ufficialmente nel mondo dei manga e lo fa con un piccolo gioiello, immancabile nella libreria di ogni appassionato. Imperatore del Giappone – di cui i primi due volumi escono il 10 giugno – è un’opera di Kazutoshi Handō con disegni di Junichi Nōjyō e sceneggiatura di Issei Eifuku. Come recita il sottotitolo, Imperatore del Giappone è La storia dell’imperatore Hirohito, figura storicamente complessa ma estremamente interessante non solo per le vicende nipponiche, ma anche per il corso internazionale degli eventi contemporanei.

