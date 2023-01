In crisi per il carovita e pessimisti: questi gli italiani a Natale 2022

Nel secondo e ultimo appuntamento con “Ti sembra Natale?”, andato in onda in via eccezionale lunedì 2 gennaio alle 23 su Rai2, Pierluigi Pardo ha condotto i telespettatori in un viaggio alla scoperta dei sentimenti e dei costumi degli italiani sulla festività per eccellenza. Secondo i sondaggi realizzati in esclusiva da Euromedia Research per il programma, la maggioranza degli italiani (65%) ha cambiato le sue abitudini a causa del carovita e un buon 64% è pessimista per l'anno che deve arrivare. Qualche sorpresa anche fra i preferiti in tema di musica e spettacolo.

Foto Shutterstock, Kikapress, Mongini comunicazione; music Summer from Nensound.com