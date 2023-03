Instagram si tinge di giallo: parte la prima indagine mondiale e social di Cluedo

Per la prima volta in assoluto, tutto il mondo potrà contribuire a risolvere l’omicidio del famoso Dottor Black: basterà seguire l'account Instagram di Cluedo e andare alla ricerca di prove schiaccianti tra post e stories che settimanalmente, e per tutto il mese di marzo, rilasceranno sul web preziosi indizi e testimonianze chiave per la risoluzione del caso. Il delitto è stato rivelato da un trailer trasmesso durante un esclusivo evento immersivo a New York City: special guest Ashley Flowers, autrice di bestseller per il New York Times e conduttrice del podcast di true crime più ascoltato negli USA. I tre famigerati elementi chiave di Cluedo dunque diventano digitali, con un'esperienza mai vista prima che sbarca in esclusiva mondiale sui social media di tutti gli appassionati.

