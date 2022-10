«Io, plastica», un cortometraggio per sensibilizzare sul tema della microplastica

La plastica è una minaccia per il Pianeta. La volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della microplastica è al centro del cortometraggio “Io, plastica” di Gualtiero Serafini, presentato l’8 ottobre presso Spazio Scena di Roma. Un progetto in collaborazione con Waidy Wow, app sviluppata all’interno del gruppo Acea dedicata alla community che ama l’acqua e l’ambiente. La produzione mondiale di plastica negli ultimi 20 anni è raddoppiata. Lo stesso vale per i rifiuti che solo in parte vengono riciclati. Secondo il report Global Plastics Outlook, curato dell’Ocse, solo il 9% della plastica si riutilizza, il 19% incenerito, il 50% finisce nelle discariche controllate. Il restante 22% viene abbandonato in discariche a cielo aperto o disperso nei corsi d’acqua, causando così la diffusione della microplastica.

