Jennifer Lopez, è polemica a pochi giorni dalle nozze con Ben Affleck: la scelta da accettare

LOLNEWS.IT - Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno dominato l’ultima settimana di gossip per via del loro matrimono a Las Vegas, con tanto di doppio abito per lei, cadillac rosa e una decisione che ha fatto storcere il naso a molti fan della cantante. Ebbene J.Lo ha annunciato ai suoi 209 milioni di utenti iscritti alla sua seguitissima newsletter che avrebbe rinunciato al proprio cognome (di origine portoricana) per prendere definitivamente quello del marito e attore. E in effetti da qualche giorno a questa parte la neo-53enne si chiama ufficialmente Mrs. Jennifer Lynn Affleck: una scelta molto eloquente e purtroppo anche piuttosto pericolosa in questo delicato momento storico. Feroci critiche alla star.

Foto Kikapress; music Moose from Bensound.com