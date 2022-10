Ora che la Regina Elisabetta II ha lasciato la scena a Carlo III, i riflettori rimangono puntati ancora di più sul prossimo erede al trono, il principe William e la principessa Kate. Secondo la commentatrice ed esperta reale Christina Garibaldi, i due avrebbero dato il cosiddetto colpo di grazia a Harry e Meghan, trasferendosi di diritto, vista l'eredità, quest'estate nel castello di Windsor. A Harry e Meghan, invece, la regina aveva regalato il Frogmore Cottage, nelle vicinanze del palazzo ma sicuramente di minore importanza. Dopo meno di un anno, i due hanno abbandonato la tenuta per dimettersi dai doveri reali e volare in California. Al castello di Windsor, William e Kate «stanno davvero mettendo radici come famiglia» mentre la precedente residenza, Adelaide Cottage, è una dimora ben più piccola e sicuramente «non abbastanza grande per ciò di cui un futuro re potrebbe aver bisogno».

