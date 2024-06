Kate Middleton, come sta la principessa? Le indiscrezioni: «La chemioterapia mette a dura prova la sua salute»

Dall'Inghilterra arrivano nuove notizie riguardanti Kate Middleton e il suo precario stato di salute, dovuto alle sedute di chemioterapia che, a quanto pare, ne stanno mettendo a dura prova lo stato generale. Secondo quanto arriva da Oltremanica, pare proprio che gli effetti collaterali della terapia contro il cancro siano estremamente scoraggianti, tanto che in alcuni giorni la principessa si sta facendo prendere praticamente dallo sconforto. Ma come sta influendo tutto questo sulla sua vita e sul suo rapporto con il marito e con i figli? Non ci resta che andare a scoprire insieme tutto quello che sappiamo finora a riguardo grazie alle news e ai gossip che ci arrivano direttamente dalla Gran Bretagna.

