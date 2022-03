Kate Middleton contro Putin: il gesto per l'Ucraina che non passa inosservato, poi le lacrime

LOLNEWS.IT - I reali inglesi si sono schierati con l’Ucraina, in particolare William e Kate Middleton continuano a mostrare il loro supporto a Zelensky. I Cambridge sono di recente andati a far visita al centro culturale ucraino a Londra portando conforto ai volontari: la coppia ha donato a coloro che stanno raccogliendo generi di prima necessità per l’Ucraina dolcetti fatti a mano a Kensington… Un gesto concreto per esprimere solidarietà a cui se ne aggiunge un altro dal grande valore simbolico e comunicativo. Kate ha infatti lanciato un chiaro messaggio a Putin attraverso la scelta dell’outfit: ha sfoggiato un maglioncino color blu Ucraina. Il look firmato Alexander McQueen non è passato inosservato tra i presenti e tra i media: la duchessa ha scelto da che parte stare.

Foto Kikapress; music Elevate from Bensound.com