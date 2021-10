Kate Middleton e la depressione, solo ora si scopre il “lato oscuro” della duchessa

LOLNEWS.IT - Kate Middleton appare in ogni occasione misurata, sobria, elegante e sempre sorridente: è moglie e madre perfetta, ma gli anni passati sono stati molto difficili per lei e l’ombra della depressione ha oscurato la sua luce. Nonostante il mondo intero veda soltanto il lato luminoso della duchessa di Cambridge, Kate conosce bene questo tipo di demone poiché il fratello James ci ha combattuto per anni. Cosa emerge solo ora del suo passato e cos'ha fatto per lui.

Foto Kikapress; music Perception from Bensound.com