Kate Middleton, messaggio doloroso alla cognata Meghan Markle: ecco cos'è successo

Kate Middleton è apparsa in vesti reali al Remembrance Sunday, il primo evento ufficiale da quando è morta la regina Elisabetta II,l'8 settembre 2022. Secondo gli esperti, Kate, avrebbe lanciato un messaggio doloroso alla cognata Meghan Markle La principessa ha infatti indossato degli orecchini di perle e diamanti del Bahrain, donati proprio dalla defunta sovrana. Gli stessi gioielli erano stati indossati da Kate proprio durante i funerali di Elisabetta, e in quell'occasione anche Meghan ne indossava un paio simile, donato sempre dalla Regina La commentatrice reale, la signora Elser, ha notato come la coppia di orecchini di Meghan fosse molto più piccola rispetto agli orecchini di Kate. Per lei, se Meghan e Harry fossero rimasti in Inghilterra, la questione dei gioielli reali sarebbe potuta andare diversamente. Meghan, rispetto alle altre donne della famiglia ha avuto un accesso molto più e modesto ai gioielli della Corona.

