L'educazione all’oceano nei programmi scolastici di tutti i paesi: ecco perché

In occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’oceano che si svolge a Lisbona, Ioc-Unesco organizza gli Ocean Literacy Dialogues. Una serie di eventi per ribadire la necessità di introdurre l’Ocean Literacy (Educazione all’oceano) nei programmi scolastici di tutti i Paesi. Ma anche per sottolineare come l’educazione sia fondamentale per raggiungere gli obeittivi previsti per l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. A partire dall’obiettivo 14 (vita sott’acqua).

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com