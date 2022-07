L’Italia potrebbe presto dire basta all'impiego di animali al circo

Ben preso gli spettacoli circensi in Italia potrebbero dover fare a meno degli animali selvatici. Per la gioia degli animalisti che da tanto tempo si battono per questa causa. E così anche il nostro Paese potrebbe essere vicino a vietare del tutto il loro utilizzo al circo. Sono infatti già 23 gli Stati membri che hanno introdotto un divieto totale o parziale dell’impiego di animali selvatici.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com