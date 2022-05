La Regina annulla i prossimi eventi ufficiali, le parole del portavoce mettono in ansia i sudditi

LOLNEWS.IT - “Stanca e debilitata”, con queste due parole il portavoce di Elisabetta II ha motivato il forfait della Regina alle imminenti Garden Party che si terranno a maggio tra Buckingham Palace di Londra e il Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo. La sovrana a 96 anni e dopo una serie di problemi di salute non se la sente, evidentemente, di prendere parte a questi lunghi eventi in cui presenziano esponenti di spicco della politica e dello spettacolo del Regno Unito… Sappiamo bene, infatti, che le difficoltà a deambulare e a sostare in piedi troppo a lungo sono ancora piuttosto serie e al weekend tra il 2 e il 5 giugno, quello del Giubileo di Platino, dovrà arrivare in forma smagliante.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com