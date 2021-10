La Regina Elisabetta sta male? Le foto che fanno preoccupare: mai vista così, come si presenta

LOLNEWS.IT - La Regina Elisabetta ci è sempre sembrata inarrestabile, stakanovista come pochi al mondo e ci siamo effettivamente chiesti come arrivare a 95 anni in forma così: eppure qualcosa sta cambiando se si è presentata a Westminster Abbey sorretta da un bastone. Sta male? Questo iniziano a chiedersi i sudditi che hanno visto le immagini della Sovrana appoggiata al walking stick in occasione del centenario della Royal British Legion. Accompagnata dalla figlia Anna, è stata proprio la Principessa Reale, una volta scesa dalla limousine, a passarlo alla Regina che poi si è mossa abilmente tra la folla. Da Buckingham non hanno fornito spiegazioni e ciò può significare che o non c’è molto da dire sulle condizioni di salute della Regina oppure per il momento si vogliono evitare allarmismi.

Foto Kikapress; music Elevate from Bensound.com