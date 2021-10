La Terra ha rallentato, sincronizziamo gli orologi

La rotazione della Terra, che regola il passare del tempo così come lo conosciamo, è sincronizzata con l'orologio atomico: se la rotazione della Terra e l'orologio atomico non sono perfettamente sincronizzati, si interviene per aggiustare aggiungendo un leap second (secondo intercalare), come è avvenuto già l'ultima volta nel 2016. Questo avviene in genere perchè la Terra va più veloce rispetto all'orologio atomico: adesso però sta accadendo il contrario, cioè il nostro pianeta starebbe rallentando.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com