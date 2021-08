Lady Diana, a 24 anni dalla morte l'autista rivela: «In ospedale i curiosi le facevano le foto»

LOLNEWS.IT - Il Daily Mail ha rintracciato l’ex autista di Lady Diana, Colin Tebbutt, che ha svelato nuovi macabri dettagli sulla sua morte. Si precipitò immediatamente all’ospedale dov’era tenuta la Principessa Diana e la mancanza di privacy rispetto ad un momento così drammatico come la morte di Lady Diana lo segnò profondamente: “Sono entrato e ho visto un ragazzo inchinato che le stava rendendo omaggio e come lui c’erano altre persone che entravano e uscivano per salutare”. Mise in sicurezza il piano ma i curiosi si affollavano anche sui tetti degli edifici di fronte l’ospedale parigino per scattare foto di Diana inerme. L’uomo coprì i vetri con delle coperte e chiedendo dei ventilatori per abbassare la temperatura della stanza dove giaceva: «Ho visto i capelli di Diana muoversi. Per un attimo mi è sembrato che fosse ancora viva. È stato uno dei momenti peggiori della mia vita».

Foto: Kikapress; Music: «Memories» from Bensound.com