LOLNEWS.IT - In occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Lady Diana, arriva su Real Time “Royal Time: speciali su Diana”, la rassegna di titoli dedicati all’iconica principessa, madre di William e Harry, in onda da giovedì 28 luglio alle 21.20 e disponibile in streaming su discovery+. Cosa emerge della sua vita passata.

Foto Kikapress/MNCommunication; music Once Again from Bensound.com