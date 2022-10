Lady Diana e il segreto nascosto a Carlo sul Principe Harry: si è scoperto solo ora

A maggio 2023 verrà incoronato Re Carlo III e, nel frattempo, prima della fine dell’anno si attende l’uscita del libro di Harry, che promette di scuotere il Palazzo, con dichiarazioni inaspettate. Si accendono così nuovamente i riflettori sulla famiglia Reale e in special modo su Harry e Meghan. La vita del secondogenito di Carlo III è stata spesso oggetto di indiscrezioni che adesso vengono rispolverate, a partire dalla gravidanza di Lady Diana. Nel libro “Diana, la vera storia nelle sue parole” di Andrew Morton si legge che Lady D mantenne un segreto fino alla nascita di Harry: «Sapevo che Harry sarebbe stato un maschio, lo vidi sull’ecografia - rivelò Diana - ma Carlo aveva sempre voluto una bambina. Voleva due figli, di cui una femmina. Per questo non glielo dissi». Quando poi nacque Harry, il 15 settembre del 1984, Carlo non sembrò entusiasta e nello stesso periodo, riprese a frequentare Camilla, oggi Regina Consorte.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com