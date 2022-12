Lady Diana in contatto con un sensitivo: la sua opinione su Harry e Meghan dopo il documentario

Alla fine il giorno è arrivato: Netflix ha reso disponibili sulla sua piattaforma i primi tre episodi della docu serie dedicata a Harry e Meghan e alla loro storia, raccontata dal loro personalissimo punto di vista. Mentre si attende di scoprire cos'altro hanno da dire i Duchi del Sussex e le eventuali risposte più o meno ufficiali della Famiglia Reale Inglese (soprattutto del Principe William), spunta la sentiva Jasmine Anderson che ha affermato di essere in contatto con Lady Diana. La Principessa del Popolo l'avrebbe contattata per condividere la sua opinione su Harry e Meghan e su quanto detto attraverso il documentario. Jasmine ha dichiarato al Daily Star che «sto raccogliendo la sua energia e le sue emozioni che si muovono attraverso di me. Lady Diana vuole sottolineare che è molto orgogliosa di entrambi e ama assolutamente Meghan».

