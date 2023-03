Las Vegas Pizza Expo 2023, intervista ad Antimo Caputo

LAS VEGAS - Il più grande evento di pizza del mondo. «La corazzata italiana qua si fa sentire forte». Parole come musica quelle di Antimo Caputo, titolare dell’omonimo Mulino napoletano. «Las Vegas è una fiera che da sempre è un punto d’incontro nel mondo della pizza qua negli Stati Uniti, e anche in giro per il mondo. È un luogo che accende i riflettori all’improvviso e ci mette tutti quanti insieme a ragionare e a confrontarci».

Grandi protagonisti i suoi pizzaioli, che non esita a elevare al ruolo di talenti, di «campioni straordinari». Proprio loro, sempre nelle parole di Antimo Caputo, «la vera anima della pizza».

Una battuta infine (una stoccata imperdibile) su farina, tradizione e…insetti.



Intervista di Luca Marfé

