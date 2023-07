Lavare i piatti a mano, l'errore dell'ammollo in acqua: cosa fare per non rischiare la salute

Lavare piatti e posate è un'attività quotidiana che svolgiamo abitualmente. Spesso pensiamo di saper lavare bene i piatti, ma la maggior parte delle persone commette, anche senza rendersene conto, degli errori che possono mettere a rischio la salute o causare sprechi di risorse. Quali sono questi errori da evitare? Non eliminare i residui di cibo (a secco): vanno tolti prima di iniziare il lavaggio effettivo, per evitare che si sciolgano nell'acqua e il lavoro si complichi. Usare la spugna: meglio una spazzola, è una questione di batteri. Non lasciare i piatti in ammollo: meglio farlo in modo che lo sporco si sciolga. Non utilizzare i guanti ed esporre le nostre mani al contatto con agenti aggressivi.

