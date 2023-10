Le 7 nuove meraviglie del mondo (attuale): le conosci proprio tutte?

Le meraviglie originali del mondo antico, risalenti al Medioevo e basate sugli scritti dell'antica Grecia, erano originariamente composte solo da siti noti agli antichi Greci. Chi volesse fare un ripasso veloce, sappia che erano tutte localizzate tra Egitto, Grecia, Asia Minore e Mesopotamia ed erano la Piramide di Cheope, i Giardini Pensili di Babilonia, la Statua di Zeus a Olimpia, il Tempio di Artemide a Efeso, il Colosso di Rodi, il Mausoleo di Alicarnasso e il Faro di Alessandria. Nel 2000, durante le Olimpiadi di Sidney, una fondazione svizzera decise che era giunto il momento di creare una nuova lista delle Sette Nuove Meraviglie del Mondo, invitando persone da tutto il globo a votare per un referendum su internet. Così, nel 2007 è stato diffuso un nuovo elenco comprendente la Grande Muraglia Cinese, Chichén Itzá, Petra, Machu Picchu, il Cristo Redentore, il Colosseo e il Taj Mahal. Ma, a distanza di quasi 20 anni, si sono aggiunti numerosi altri monumenti straordinari, vere e proprie opere architettoniche degne di merito. Per determinare quali meraviglie mondiali suscitano oggi il maggior interesse tra i viaggiatori, sono stati analizzati 4300 luoghi di interesse sparsi per il pianeta. Stando al conteggio delle pagine di Wikipedia visualizzate, ecco le 7 nuove meraviglie del mondo attuale. 1. Il Taj Mahal (India) – 28.601.383 pagine visualizzate 2. Il Burj Khalifa (Emirati Arabi Uniti) – 23.423.701 pagine visualizzate 3. Il Monte Everest (Nepal) – 22.066.676 pagine visualizzate 4. La Statua della Libertà (Stati Uniti d'America) – 19.851.871 pagine visualizzate 5. La Grande Muraglia Cinese (Cina) – 17.405.607 pagine visualizzate 6. La Torre Eiffel (Francia) – 17.316.414 pagine visualizzate 7. Machu Picchu (Perù) – 14.229.131 pagine visualizzate.

