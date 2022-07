3Bee, la start up che dal 2017 è in prima linea per la protezione delle api e degli impollinatori tramite la tecnologia, scende nuovamente in campo lanciando un nuovo claim di forte sensibilizzazione contro i cambiamenti climatici: «Ci stiamo sciogliendo». A ricordarci che le api portano alla luce gli effetti reali, tangibili e pericolosi del cambiamento climatico.

