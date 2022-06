Le Bratz celebrano il Pride Month e l'inclusività con una collezione firmata da Jimmy Paul

Mga Entertainment celebra il Pride Month con la collezione ispirata alle due fidanzate Bratz Roxxi e Nevra creata in collaborazione con Jimmy Paul e disponibile online. La nuova collezione ha l'obiettivo di celebrare e rappresentare l'inclusività e l'espressione di se stessi e di incoraggiare i fan ad abbracciare la loro identità. Una capsule collection per adulti che ripropone il look delle bambole in maniera perfettamente fedele all'originale sarà disponibile, inoltre, da metà giugno per i fan di tutti il mondo sul sito dello stilista JimmyPaul.com