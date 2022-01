Le città dove si mangia meglio nel mondo: al primo posto una italiana

Quali sono le città dove si mangia meglio al mondo? Ognuno ha i propri gusti, ma qualcuno ha deciso di stilare la classifica per il 2022. È TripAdvisor, i cui utenti hanno decretato quali siano le 25 migliori città al mondo dove gustare del buon cibo. La bella notizia per noi Italiani è che al primo posto c’è la nostra Roma. E poteva forse essere diversamente? Non è un mistero che l’Italia sia la patria del cibo per eccellenza.

