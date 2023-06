Le spiagge italiane impongono un rigido limite di visitatori: quanto costerà farsi un bagno

Le autorità locali di Sicilia e Sardegna stanno adottando misure per limitare il numero di visitatori sulle spiagge, al fine di preservare l'ambiente naturale. Ad esempio, è stato disposto un numero massimo di 300 visitatori al giorno per Cala dei Gabbiani e Cala Biriala. I bagnanti dovranno quinidi prenotare il loro posto tramite l'app Cuore di Sardegna almeno 72 ore prima della visita. La tassa di ingresso contribuirà alla sorveglianza, al parcheggio e alla manutenzione delle spiagge. Per accedere a Cala Goloritze, raggiungibile soltanto a piedi o in barca, si paga un biglietto d'ingresso di 6 euro. Cala Mariolu, un'altra delle spiagge più famose della Sardegna, richiede una tariffa di attracco per le barche. Il sindaco, Stefano Monni, ha sottolineato l'importanza di proteggere l'ambiente fragile di Baunei, che è stato classificato come il mare più bello d'Italia nel 2022.

