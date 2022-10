Lucca Comics & Games 2022: il padiglione di Funko (con cinque Pop! in esclusiva)

Al Lucca Comics & Games 2022 c'è anche Funko, nota in tutto il mondo per le sue statuette in vinile. In collaborazione con Manicomix, il primo distributore di fumetti in Italia, Funko accoglie - dal 28 ottobre al 1° novembre - tutti i collezionisti e gli appassionati di cultura geek in un padiglione monografico che svetterà in Piazza Santa Maria. I fan possono addentrarsi a pieno nel mondo Funko esplorando la moltitudine di prodotti portati per l’occasione a Lucca Comics & Games. Dagli iconici Funko Pop! alle attesissime novità targate Funko Games. Ultimo ma non per importanza, sono disponibili le fantastiche T-Shirt raffiguranti i personaggi più amati nella loro versione Pop!. E non finisce qui! Chi ama indossare e portare ovunque con sé le proprie passioni, non deve far altro che ammirare l’intera linea Loungefly, con tanto di zaini, borse e portafogli (tra cui la linea dedicata alla serie cult Friends).

Foto GdG; music BenSound