M&M’S presenta Purple, simbolo dell’inclusività

Per la prima volta in dieci anni, M&M’S ha deciso di ampliare la propria squadra con l’introduzione di un nuovo personaggio e portavoce. Si tratta di Purple. Studiato per rappresentare l’accettazione e l‘inclusività, il nuovo membro è «noto per la sua convinta espressione di sé». Secondo i produttori di M&M Mars, la profonda consapevolezza di sé, l’autenticità e la fiducia sono le forze trainanti dietro il fascino e la natura eccentrica di Purple. Si unisce al cast dei personaggi di M&M’S, a cui è stato data una rinfrescata con look aggiornati e personalità più sfumate lo scorso gennaio. «Mars è entusiasta di presentare al mondo il nuovo membro del cast di personaggi di M&M’S. C’è così tanto nel nostro nuovo portavoce con cui le persone possono relazionarsi e apprezzare. Inclusa la sua volontà di abbracciare il suo vero sé. Il nostro nuovo personaggio ci ricorda di celebrare ciò che ci rende unici».

