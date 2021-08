Meghan, il compleanno: svelata la prima foto di Lilibet ma c'è un dettaglio segreto notato da pochi

LOLNEWS.IT - Il compleanno di Meghan Markle è stata l’occasione perfetta per tornare in video e proporre una sfida impegnativa. Donare 40 minuti del proprio tempo per migliorare la vita degli altri: la duchessa di Sussex ha lanciato l’iniziativa dalla sua villa di Montecito. Il filmato con Harry giocoliere e Melissa McCarty pronta per il tè delle 5 sta facendo il giro del web anche per un altro motivo: Meghan ha mostrato al mondo la primissima foto di Lilibet Diana, ancora non ufficialmente presentata neanche alla Royal Family. Ecco cosa vi è sfuggito durante il filmato, si tratta di un nuovo sgarbo alla Regina, Carlo, William e Kate che ancora non hanno potuto incontrare Lili dal vivo?

Foto: Kikapress; Music: «Summer» from Bensound.com