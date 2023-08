Meghan è una furia con Harry: il commento su Archie e Lilibet non le è proprio piaciuto

Meghan Markle è prontamente intervenuta per correggere il suo marito, il principe Harry, subito dopo che quest'ultimo aveva formulato un commento riguardante i loro figli che pare non esserle proprio piaciuto. Si tratta, in verità, di un evento piuttosto raro, dato che sia il Duca che la Duchessa di Sussex mantengono un profilo molto discreto riguardo ad Archie e Lilibeth. In particolare, il tono di Meghan, che segue una frase di Harry apparentemente non ben accolta, rappresenta una delle eccezionali occasioni in cui la coppia ha discusso apertamente dei propri figli. Ma cosa avrà detto il principe, tanto sorprendente da richiedere un'immediata correzione da parte della moglie?

