Meghan Markle e il regalo che si rifiuta di comprare per Archie: «Non lo avrai, neanche a Natale!»

Sta arrivando Natale anche per Meghan Markle e il Principe Harry. Sembra che i due assieme ai principini non trascorreranno il Natale a palazzo. Difatti quest'anno pare proprio che Meghan e Harry si godranno i loro figli senza i festeggiamenti di corte. Sarà certamente un Natale diverso. All'insegna delle richieste di Archie per il regalo di Natale e l'allegria della piccola Lilibet. Ecco che Meghan ha rivelato cosa vorrebbe il principino Archie per Natale. Inoltre ha spiegato il motivo per cui non riceverà quello che desidera. Ma partiamo dal principio. Si prevede che Meghan e prince Harry trascorreranno il Natale in California. Dunque rimarranno assieme ai loro figli Archie di quattro anni e la principessina Lilibet di due anni. Non c'è dubbio che i due principini riceveranno per le festività imminenti dei regali adorabili da parte dei loro genitori. Tuttavia, parlando a un evento, Meghan ha rivelato un dettaglio importante. Dice infatti che c'è un'unica cosa che Archie vorrebbe ma che non otterrà. Ma qual è il motivo? E soprattutto di che strano oggetto si tratta?

Foto Kikapress