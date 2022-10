Meghan Markle, i problemi mentali e l'intervento salvifico di Harry

Meghan Markle ha parlato della propria salute mentale durante l’ultimo episodio del suo podcast Archetypes su Spotify. La duchessa del Sussex non ha nascosto di aver chiesto aiuto a un terapeuta quando era nel suo “punto peggiore”. Ha detto che è stato solo dopo che suo marito, il principe Harry, le ha trovato un riferimento da contattare. Nell’ultimo episodio di Archetypes, intitolato “The Decoding of Crazy”, Meghan Markle ha parlato con l’attrice indiana Deepika Padukone, la comica americana Jenny Slate e l’attrice americana Constance Wu. L’episodio si è concentrato sugli stereotipi sulla salute mentale e sulle etichette negative che vengono assegnate alle donne che ne hanno parlato. Meghan, 41 anni, ha detto che ricorda di essere stata nel suo “momento peggiore” quando Harry le ha trovato un riferimento e alla fine si è messa in contatto con un terapeuta.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com