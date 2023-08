Meghan Markle, la brutta notizia nel giorno del suo compleanno: abbandonata silenziosamente

Meghan Markle, in occasione del suo 42esimo compleanno, festeggerà anche il secondo anniversario del lancio della sua iniziativa 40x40, accompagnata da una poesia che, però, non ha ottenuto il successo sperato. Due anni fa, nel giorno del suo 40esimo compleanno, la Duchessa del Sussex aveva pubblicato la poesia su Instagram per promuovere l'iniziativa 40x40 appena avviata. Tuttavia, nonostante la speranza di diffondere il messaggio, l'analisi del Sun ha rivelato che il post era stato condiviso solo da poco più di 200 account pubblici, quindi non ha avuto l'impatto desiderato dall'ex attrice. Tuttavia, pur avendo suscitato entusiasmo nella fase iniziale, sembra che il messaggio non abbia raggiunto il pubblico sperato e si sia perso per strada. La duchessa si è ritrovata silenziosamente abbandonata dai suoi fan e amici, e anche il sito di Archewell non è aggiornato da mesi.

Foto Kikapress; music Korben