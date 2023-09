Meghan Markle, momento imbarazzante per “colpa” di Kate Middleton: quel gesto fuori luogo

La principessa Kate e Meghan Markle, in passato, sono state viste insieme in diverse occasioni, ma la loro relazione è sempre stata tesa. Nonostante sembrassero andare d'accordo, le tensioni sono emerse successivamente, specialmente quando Harry e Meghan si sono trasferiti negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato nel libro di memorie di Harry, Meghan e Kate non si sono mai veramente comprese, anche se in pubblico mostravano un atteggiamento cordiale. Una sorprendente uscita congiunta è avvenuta dopo la morte della regina Elisabetta II, quando Harry e Meghan si sono uniti a William e Kate per una passeggiata al Castello di Windsor per salutare le persone in lutto. Durante questa uscita, un esperto di linguaggio del corpo ha notato un gesto significativo di Kate che, uscendo dall'auto, si è diretta verso William e Harry senza nemmeno voltarsi verso Meghan, suggerendo che non fosse disposta a fare pace.

