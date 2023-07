Meghan Markle «non era all'altezza del lavoro»: la rivelazione al veleno dell'ex amica della duchessa

L'ex amica della duchessa del Sussex, Meghan Markle, ha dichiarato al Mirror che quest'ultima «non era all'altezza del lavoro» richiesto per essere un membro attivo della famiglia reale. Meghan è entrata ufficialmente nella famiglia reale nel maggio 2018, meno di due anni dopo aver incontrato il principe Harry. Lizzie Cundy, l'amica di lunga data di Meghan, ha sottolineato che la duchessa non sembrava essere pronta a impegnarsi completamente nel ruolo e nell'opera di rappresentanza richiesti dai reali. Secondo la signora Cundy, Meghan sembrava preferire la fama e il ruolo di celebrità piuttosto che affrontare i doveri e le responsabilità di una principessa reale. Inoltre, nel libro “The Palace Papers” dell'autrice Tina Brown si è affermato che, secondo il principe William, Meghan avrebbe dovuto avere più tempo per adattarsi alla vita nel Regno Unito prima di sposare Harry.

