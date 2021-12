Miglior pandoro del supermercato 2021, sorpresa sul podio: nomi e prezzi

LOLNEWS.IT - Altroconsumo, la più partecipata associazione di consumatori italiani indaga sulla qualità dei due principali dolci di Natale emettendo un verdetto chiarissimo: qual è il miglior pandoro del supermercato 2021? Nella Gdo troviamo alcune sorprese: non sempre il prodotto che costa di più è il migliore, ma vediamo la top 10 dopo una serie di test che tengono conto non solo del rapporto qualità-prezzo ma anche della scelta degli ingredienti come tuorlo d’uovo, burro e lieviti. Va da sé che la classifica finale è stata stilata dagli esperti anche dopo le prove d’assaggio. Scopriamo insieme la top 10, sul podio anche un pandoro da 3,79 euro.

