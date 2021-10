Napoli a Bruxelles, ecco il murale di Maradona

Il Genio, il Mito, la Leggenda: Maradona l’immortale ora vive anche a Bruxelles. E lo fa per mano e per talento dell’artista francese Thierry Colonius, e per volontà a per amore del pizzaiolo napoletano Bernardo D’Annolfo.

Un’opera d’arte impressionante, una parete gigantesca di una “Educazione Napoletana” che, nelle parole del suo fondatore, oltre a una pizzeria «vuole essere anche un museo di Napoli».

E dunque «Come poteva mancare», continua e si chiede D’Annolfo, «Diego Armando Maradona che, con l’immagine di Napoli, di fatto coincide».

A pochi giorni dall’anniversario della nascita prima, e della morte poi: “¡Hasta siempre, Diego!”

Servizio di Luca Marfé; immagini e montaggio di Dario Viti