Ora legale, perché quello di ottobre potrebbe essere l'ultima a cui assistiamo

Ottobre è arrivato, e questo vuol dire che è tempo di cambio dell’ora. Ogni anno, però, giunti a questo punto la domanda che ci attanaglia è sempre la stessa: le lancette si spostano avanti o indietro? Questa volta, poi, potrebbe esserci una grande novità. Potrebbe essere l’ultima volta che assistiamo a questa abitudine. Il cambio dell’ora, da quella legale a quella solare, si avrà a fine mese. Più precisamente nel corso dell’ultimo weekend di ottobre, cioè tra sabato 29 e domenica 30. Per chi avesse qualche dubbio, le lancette vanno messe un’ora indietro. Alla fine quindi si dormirà un’ora in più, per la gioia dei dormiglioni. Alle ore 3 del mattino scatterà il cambio dell’ora e quindi si tornerà alle 2. Tra il 25 e il 26 marzo 2023, poi, ci sarà l’altro cambio dell’ora. Come dicevamo prima, però, il cambio dell’ora del 2022 potrebbe essere l’ultimo.

