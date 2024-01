Palazzo della Civiltà Italiana, sai cosa c'è dentro e quanti archi ha? La curiosità che non tutti conoscono. Il Palazzo della Civiltà Italiana è un edificio simbolo dell'Eur e presenta ben 216 archi, un numero non casuale. noto anche come Colosseo Quadrato, è uno degli edifici più iconici dell'Eur e rappresenta un simbolo architettonico del Novecento romano. Gli architetti Giovanni Guerrini, Ernesto La Padula e Mario Romano progettarono l'edificio. La sua facciata è contraddistinta da una sequenza di 216 arcate. Un richiamo all'architettura tipicamente romana. Oltre alla sua maestosità architettonica, una curiosità meno nota è legata alle modifiche apportate al progetto originale durante la costruzione. Inizialmente era stato concepito con tredici archi per ogni facciata, creando così quadrati perfetti. Dopo un cambio di programma si arrivò all'attuale costituzione con ogni facciata scandita da nove archi allineati, ripetuti su sei piani, per un totale di 216 archi. Questa scelta non è casuale, poiché 6 e 9 rappresentano le lettere che compongono il nome B-E-N-I-T-O M-U-S-S-O-L-I-N-I. Oggi, il Palazzo della Civiltà Italiana non solo è un simbolo dell'Eur, ma ospita anche il quartier generale della Maison Fendi.

