Pianura avvolta dalla foschia, ma quando sali in quota sulle Dolomiti lo spettacolo è questo!

Foschia in pianura e sole in quota. Chi è salito in montagna oggi può ammirare un panorama particolare con le valli che sembrano sommerse da un mare di nuvole. Le immagini da Col dei Dof e Cima Fertazza, tra Val di Zoldo, Val Fiorentina e Alleghe.