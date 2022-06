Pride 2022, Tinder un posto sempre più inclusivo per la comunità Lgbtq+

Che la nuova generazione sia una generazione fluida, lontana dagli stereotipi e molto inclusiva, è ormai risaputo. Già lo scorso anno, infatti, Tinder aveva rivelato che all’interno dell’app ben un Match su 5 è queer. Non solo, negli ultimi tre anni la percentuale di membri di Tinder sotto i 30 anni che si identifica come appartenente alla comunità Lgbtq+ è raddoppiata. Sinonimo che questa app è considerata sempre più uno spazio inclusivo e in cui le persone si sentono sicure e libere di esprimersi. E nel mese del Pride, su Tinder questo vale ancora di più.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com