Principe Harry, discorso commovente all'Onu: svelato un doloroso segreto sulla scomparsa di Lady Diana

LOLNEWS.IT - Il Principe Harry ha tenuto il discorso d’apertura all’Assemblea generale dell’Onu in occasione del Nelson Mandela Day, accompagnato dalla moglie. Le parole del duca di Sussex, chiamato ad un impegno di rilevanza mondiale, sono state toccanti e personali quando ha spronato tutti a fare di più per proteggere il pianeta “in fiamme”. Ancor più commoventi quando invece ha parlato dell’amore che lo lega indissolubilmente al continente africano sin da ragazzino: l’Africa gli ricorda la madre e l’impegno verso i più deboli ed è il posto dove si è rifugiato quando Lady Diana è prematuramente scomparsa. Il duca ha svelato un segreto doloroso sulla madre che nessuno sapeva.

