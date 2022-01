Principe William, lo scontro con Carlo senza precedenti: c'entra Lady Diana

LOLNEWS.IT - Il Principe William è all’apice della sua popolarità: con l’aiuto di Kate è sempre attento all’ambiente e un padre presente; In più incarna perfettamente lo spirito compassionevole della madre Diana tanto da voler destinare una residenza reale ai senzatetto. Questa la nuova iniziativa – secondo il Telegraph – che William vuole realizzare per gli homeless di cui tiene a cuore le condizioni: Nel dicembre 2009 trascorse una notte intera in una stradina londinese insieme ad alcuni senza fissa dimora per capirne le difficoltà. A settembre 2021 è tornato in un centro di accoglienza che visitò con Diana e Harry: è rimasto colpito dalla dignità con cui ognuno viene accolto.. C’è solo un piccolo problema a frenare la proposta di William: la residenza si trova in Cornovaglia, amministrata da Carlo. Il padre acconsentirà a privarsi di una delle sue dimore per trasformarla in una struttura di prima accoglienza?

