25 novembre, occhio a questi sintomi: cosa prevedono gli studiosi, venerdì nero?

Il 25 novembre 2022 sarà il venerdì nero dei super-sconti e le offerte del Black Friday si estenderanno fino al 28 novembre, che segna il cosiddetto Cyber Monday. Un'occasione ghiotta per gli appassionati di tecnologia (e non solo) che Amazon prenderà per la gola già a partire dal prossimo 18 novembre quando sul sito e-commerce più famoso al mondo arriveranno una valanga di offerte. Dagli smartphone ai computer, passando per gli accessori del mondo del gaming al campo della musica e della fotografia, fino agli utensili da cucina più gettonati. In attesa del Black Friday 2022, siamo sicuri che avete già fatto un giro di ricognizione sui siti più importanti di e-commerce prendendo nota dei prezzi originali e degli sconti sensazionali previsti. Bisogna tuttavia stare un po’ attenti perché, a quanto pare, il Black Friday fa male alla salute: attenzione a questi sintomi.

Foto Shutterstock; music Moose from Bensound.com