C’è un posto nel mondo in cui per laurearsi non bisogna solo superare gli esami, ma anche piantare un albero. Sì, avete letto bene. Succede a Tamaulipas, uno stato nord-orientale del Messico. Qui è stato approvato che per laurearsi gli studenti debbano piantare un albero e prendersene cura per un tempo minimo di 6 mesi.

