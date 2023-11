Qual è la migliore tavola natalizia in Italia? La classifica delle Regioni

A Natale, in Italia, si fanno essenzialmente due cose: si sta in famiglia e si mangia. Secoli di tradizione culinaria ci hanno portato, oltre ad essere uno dei paesi dove si mangia meglio in assoluto, anche a vantare un ricchissimo catalogo di piatti delle feste, declinati in tutte le sfumature regionali che il nostro territorio offre. Ma in Italia di chi è il primato della tavola natalizia imbandita? Cioè, qual è la regione con il maggior numero di piatti tradizionali delle feste? Secondo lo studio condotto da Preply vince a mani basse la Lombardia, con 42 piatti della tradizione, molti provenienti dalle sue 12 province: d'altronde è lombardo il dolce natalizio per eccellenza, il Panettone, ma anche piatti come la polenta, il cappone, la cassoeula, il capriolo, lo stinco di maiale al forno, il pesce, il salmì di cervo e i missoltini in salsa verde.

