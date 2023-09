Questi profumi attirano zanzare, vespe e calabroni: evita di usarli per non essere punto

Nell'epoca moderna, i profumi sono molto utilizzati e in commercio esistono numerose fragranze ma in estate, l'aumento di insetti come zanzare, vespe, api e calabroni diventa un fastidio e secondo la scienza potrebbe essere alimentato proprio dai profumi che indossiamo. È stato infatti scoperto che alcuni odori, come quelli del sapone, attirano particolarmente le zanzare. Questi insetti sono anche attratti dagli odori della pelle umana, dei vestiti lavati, dell'ambiente circostante e persino del cibo, dato che si nutrono anche di nettare delle piante. Dall'altro lato, alcune sostanze come lavanda, citronella, geranio, menta ed eucalipto possono essere utilizzate per allontanare gli insetti fastidiosi.

Foto Shutterstock; musica Korben