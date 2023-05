Re Carlo, durante l'incoronazione spunta un segno inquietante: l'avvertimento del Nostradamus vivente

Un profeta autoproclamato, noto come il Nostradamus vivente, ha emesso un avvertimento dopo che è stato avvistato un misterioso segno 666 durante l'incoronazione del re Carlo III. Si tratta di Athos Salomé, originario del Brasile, che ha affermato di aver già visto realizzate molte delle sue previsioni sconvolgenti per la Terra: dalle crisi internazionali alla pandemia di Covid-19 e alla morte della regina Elisabetta II. Nella sua ultima inquietante visione, Salomé ha affermato che re Carlo potrebbe ammalarsi, lasciando il pubblico allarmato. L'evento potrebbe accadere intorno al prossimo giugno. Il medium ha spiegato di usare la visione a raggi X, una tecnica collaudata in parapsicologia, per i suoi avvistamenti. Tuttavia, è importante notare che le scienze occulte, così come le visioni di Athos Salomé, non hanno basi scientifiche comprovate.

Foto Kikapress; music Korben